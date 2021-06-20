Kılıçdaroğlu'ndan skandal Kanal İstanbul tehdidi: Paralarını vermeyeceğiz

İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlerini sürdürüyor. CHP'nin Gaziantep'te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Kılıçdaroğlu, bir kez daha Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tehditte bulundu.

"Kimse ihaleye girmesin"

"Hiç kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama illa gireceklerse o zaman biz onlarla ilişkiyi keseriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"Paralarını vermeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz haklıyız. Paralarını vermeyeceğiz. Hiç yıllardır sürüncemede kalan yatırım yok mu? Bunun vebali vardır. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Ben bunu söyleyince kızıyorlar."

"Yatırım yapmalarının önünü keseceğiz"

Kılıçdaroğlu, 9 Haziran'da Kanal İstanbul Projesi'ni iktidara geldiklerinde durduracaklarını söyleyip, "Kanal İstanbul Projesi'nde bulunan şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz" demişti.

İhaleye girecek bankaları da tehdit etti

Kılıçdaroğlu, bir başka konuşmasında da bankaları tehdit etmişti. "Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin algı operasyonları tek tek çürütüldü

CHP'nin başını çektiği muhalefet Türkiye için yapılan her eserde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek için akla hayale sığmayan algı operasyonlarına devam ediyor. Oysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun projeyle ilgili sunumlarda verdiği bilgiler yapılan algı mühendisliklerini tek tek boşa çıkaran nitelikte. İşte yalanlar karşısında projenin gerçekleri:

Yapılaşmada gökdelenler yok

Kanal İstanbul'un etrafındaki yapılaşma gökdelenlerle değil ağırlıklı olarak yatay mimarı ile gerçekleştirilecek. İki yakada oluşacak şehirleşme ile İstanbul'a yeni bir çehre kazandırılırken, sosyal hayata ve ekonomiye büyük katkısı olacak.

İstanbul boğazı korunacak

Kanal İstanbul'un devreye girmesi ile birlikte İstanbul Boğazından hem gemi geçişleri azalacak hem boğazın güvenliği sağlanacak.

Depremi tetikler iddiası çürütüldü

Projenin gerçekleştirilmesi için bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı.

Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddialarının da çürütüldüğü ÇED raporunda Kanal İstanbul'a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fay hattı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattının geçtiği ifade edildi. İstanbul'da bugün yerin 20 kilometre derinliğinde ve 7'nin üzerinde büyüklükte bir depreme dair hazırlık yapıldığı ifade edilirken, 21 metre derinliğinde bir kanalın kilometrelerce derinlikteki fay hattını tetiklemesinin bilimle izah edilemeyeceği savunuldu.

Ekosistem korunacak

Planın hedefleri doğrultusunda "Kentsel Meskun Alan", "Kentsel Gelişme Alanı" kullanımlarında ekosisteme duyarlı yapılaşmalar ve yaşam alanları oluşturulacak.

Kanal İstanbul'un her iki yakasında yerleşecek nüfus, İstanbul'a başka şehirlerden gelebilecek "göç nüfusu" değil, İstanbul'un riskli yapılarının yoğun bulunduğu yerleşik alanlarındaki riskli yapı stokunu ve nüfus yoğunluğunu azaltmak öngörüsü çerçevesinde gelebilecek nüfus olacak. Bu sebeple İstanbul'un nüfusunun artması öngörülmüyor.