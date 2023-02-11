Kılıçdaroğlu'ndan skandal deprem açıklaması: Büyütüyorlar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerli ve yabancı deprem uzmanları tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yanına ittifak ortağı HDP'li Pervin Buldan'ı alarak depremden siyasi rant devşirmeye çalıştı.

Milletin acısını paylaşmak yerine hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu depremi küçümseyerek yaşadığı akıl tutulmasını gözler önüne serdi.

20 binden fazla insanımızın hayatına mal olan depremi "asrın felaketiymiş" diyerek alaycı bir üslupla küçümsemeye kalkan Kılıçdaroğlu, "Depremi büyütüyorlar, asrın felaketiymiş... Başka ülkelerde niye olmuyor?" dedi.

CHP'li belediyelerin engellendiği yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizim belediye başkanlarımız kısa süre içerisinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşıp halkla kucaklaştı."

Sahada koordinasyon eksikliği olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Alanda gördüğümüz şu ana kadar ciddi bir bir koordinasyon eksikliğinin varlığı ve bu eksikliğin giderilememiş olması. Olayı çözemedikleri için, çözüm konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için, sorunlar derinleşiyor. Gittiğimiz yerlerde insanlar soğuktan titriyorlar. Çadır istiyorlar. Pek çok ihtiyaç var ve bu ihtiyaçların karşılanmasını istiyorlar.

İhtiyaçlar karşılanmadıkça insanlarda bir umutsuzluk ortaya çıkıyor. Bunun giderilmesi lazım. Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık, sorunu çözemiyoruz...' Elin oğlu çözüyor da biz nasıl çözemiyoruz."

"Asrın felaketi diyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar"

Kılıçdaroğlu, "Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar" şeklinde akla ziyan ifadeler kullandı.