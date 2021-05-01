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Gündem Kılıçdaroğlu’ndan skandal demirtaş açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan skandal demirtaş açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu KRT TV’de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala olmak üzere pek çok haksızlık yapıldığını iddia ederek, "Boşu boşuna yatıyor içeride" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:30:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gazeteci Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtladı.

Zafer Arapkirli'nin "Niye Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıcak'a sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben susarsam insan olamam"

Herkes şunu çok iyi bilsin ki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dostum olur, olmaz... Benimle aynı düşünceyi taşır yada taşımaz, birilerine haksızlık yapılır ve ben susarsam insan olamam, dilsiz şeytan olurum.

"Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar"

Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu.

"Demirtaş'a haksızlık yapıldı, boşu boşuna yatıyor içeride"

Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Askeri öğrenciler boşu boşuna yatıyor içeride.

 

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Yorumlar

nedeni belli

çünkü ondan korkuyorlar
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mahoaga

Kııçdaroğlu, nerede terörist, hain varsa onlara kalkan vazifesi üstleniyor.
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