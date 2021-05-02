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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz savunması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz savunması

Katıldığı televizyon programında 15 Temmuz gecesi tankların yanından geçen Kılıçdaroğlu'na 'Neden böyle yaptınız eleştiriliyor?' sorusu yöneltilince skandal bir savunma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 05:58:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklindeki soruya; "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu darbe gecesi neredeydi

Daha önceki konuşmalarında "Darbe olsa tankın önüne ilk ben geçerim" diyen CHP lideri ihanet gecesinde darbecilere ait tankların yanından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.

Kılıçdaroğlu kaçtı

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan "kontrollü kaçışı"nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce vatan sevdalıları yerini terk etmemiş ve darbecilere direnmişti.

Atatürk Havalimanı'nda neler yaşandı

Darbeci askerler, Atatürk Havalimanı da ele geçirmek istedi. Havalimanına giriş çıkışlar saat 22.15 itibarıyla kapatıldı. Uçuş kontrol kulesini ele geçiren darbeciler, tüm uçuşları durdurdu. F-16 savaş jetleri ile havalimanı üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçaklarının iniş-kalkış yapmaları engellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla havalimanına gelen binlerce kişinin üzerine ateş açıldı. Pistte bulunan 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit düşerken, onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi karşısında askerler burayı terk etmek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 üsteğmen, 3 uzman ve 7 er gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 03.20'de uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, kendisini karşılayan kalabalığa "Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler." diye seslendi.

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