  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama!

Hizmet siyaseti yapan AK Parti'nin projelerini engellemek için her yolu deneyen CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletin aklıyla resmen alay etti. AK Parti'nin projelerini engellemediklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 16:20:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama!

Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz olmayı kendine görev edinen CHP'den akılalmaz bir açıklama daha geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu konuşmasında CHP'nin, AK Parti'nin projelerini ve attığı adımları engellemediğini söyleyerek adeta millewtin aklıyla alay etti.

"AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, ellerine vicdanlarına koyarak cevaplasınlar" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Kanun, kararname çıkacaktı da biz mi engel olduk? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim
Siyaset

Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi belli oldu! Bomba isim bakın kim

Bir süredir Yeniden CHP Grubu Hareketi adı altında çalışmalarını yürüten eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, gelecek kurultayda gene..
Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım
Dünya

Türkiye’ye karşı savaş gemilerini göndereceklerdi! Hindistan'dan yeni adım

Türkiye'nin Pakistan ile kurduğu yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan Hindistan, birçok bölgede aleyhimize adımlar atıyor. Ege'de Yunanistan..
CHP'de yeni rezillik! Tecavüz edip hamile bıraktı, düşük yapması için tekme tokat dövdü
Siyaset

CHP'de yeni rezillik! Tecavüz edip hamile bıraktı, düşük yapması için tekme tokat dövdü

CHP Üyesi Nuran Y. Aksu, Antalya'nın Aksu İlçe Başkanı CHP'li Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu olaydan sonra hamile kaldığını ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay