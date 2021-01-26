Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama!

Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz olmayı kendine görev edinen CHP'den akılalmaz bir açıklama daha geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu konuşmasında CHP'nin, AK Parti'nin projelerini ve attığı adımları engellemediğini söyleyerek adeta millewtin aklıyla alay etti.

"AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, ellerine vicdanlarına koyarak cevaplasınlar" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Kanun, kararname çıkacaktı da biz mi engel olduk? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?"