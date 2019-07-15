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Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Kabul edilemez!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "S-400'ler gerekli, Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Kabul edilemez!

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi. Sevkiyat son sürat devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da S-400 açıklaması geldi.

Sözcü gazetesine Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması ve olası ABD yaptırımları hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin savunma sistemini güçlendirdiği için yaptırıma maruz kalmasını kabul edilemez olarak tanımladı:

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

“F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız.”

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:41
  1. Ankara
  2. S-400 hava savunma sistemi
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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  • sadri türkmensadri türkmen22 dk önce
    dilinin ucundan konusuyor sahtekar yalanci... düne kadar her sekildeagzi acip bagiriyordu,s400 ler alinmasin diye.....bumu cok manyak, yoksa buna oy verenlermi cok saf ve manyak bi bilebilsek.

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