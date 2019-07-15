Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Kabul edilemez!

Türkiye'den Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne indi. Sevkiyat son sürat devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da S-400 açıklaması geldi.

Sözcü gazetesine Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması ve olası ABD yaptırımları hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin savunma sistemini güçlendirdiği için yaptırıma maruz kalmasını kabul edilemez olarak tanımladı:

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

“F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız.”