Kılıçdaroğlu'ndan rezil sözler! Oldu olacak, ana-bacı düz gitseydin

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, TBMM'deki Bütçe görüşmeleri sırasında sokak kabadayısı ağzıyla konuşup "Bırakın bu ayakları" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Pazarcı, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Sevmem bu tür ifadeleri. Hoşlanmam lümpen tavırlardan ve argodan. Ama bu başlığı kullanmak zorunda kaldım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarf edildi bu ifadeler. Hem de Türkiye'yi idare etme iddiasında olan bir ağız "Bırakın bu ayakları" ifadesini kullandı.

Kime ya da kimlere karşı kullandı?

TBMM'ye "Gazi Meclis" diyen milletvekilleri için söylendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bütçe görüşmeleri sırasında gergindi, sinirliydi; hızını alamayıp ağzından şu ifadeler döküldü:

"Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz, değil mi? Öyle diyorlar."

Hemen ardından ekledi:

"Bırakın bu ayakları."

Hem sokak ağızı, hem de Kurtuluş Savaşı'nı idare etmiş, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne meydan okumuş bu milletin meclisini hedef alan son derece yakışıksız sözler bunlar. Hele hele, o Gazi Meclis'in atadığı Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan bir zat tarafından sarf edilmesi, bu sözleri çok daha yakışıksız ve vahim kılıyor.

Bu Meclis, Milli Mücadele döneminde dualarla açılmıştır. Milletin desteğini arkasına alarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiştir. Bir yandan cephede mücadele ederken, diğer yandan Orduyu tahkim etmek için Tekalif-i Milliye Kararlarını çıkarmıştır. Milletle cephedeki askerin gücünü birleştirmiştir.

İşte bu Meclis, o Meclis'in devamıdır, kahramandır, gazidir!

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Deniliyor ki: Kılıçdaroğlu bu ifadeleri, o Meclis için değil, bu günkü Meclis için kullandı.

Ne biçim ifade ve savunma bu? Hani "Özrü kabahatinden büyük" derler ya, bu da öyle! O günkü Meclis'i milli irade, bu Meclis'i emperyalist güçler mi oluşturdu? O günkü Meclis milletin iradesine dayanıyor da, bugünkü Meclis başka bir idare tarafından mı atandı? Kılıçdaroğlu'nun kendisi de atama ile mi geldi?

Tabii ki değil, bu Meclis, o Meclis'in devamı!

Eğer bu sözler 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni önemsizleştirmek, örtülemek ve Türkiye'ye yönelik bir işgal girişimimi basit gibi göstermek için söylenmişse, o da vahim ötesi!

Olmadı mı 15 Temmuz? Yaşanmadı mı o kara gece? CIA destekli FETÖ güçleri tarafından bombalanmadı mı TBMM? Ankara yanık kokmadı mı? Gölbaşı'nda onlarca polisimizin üzerine tonluk bombalar atılmadı mı? O gece Meclis'te toplanan milletvekilleri "ölümüne mücadele" kararlılığını ortaya koymadı mı? Hayali miydi milletin sokağa dökülmesi ve verdiğimiz onca şehit?

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Şimdi kimse kusura bakmasın, ama söylenecek, sarf edilecek sözler değil bunlar.

Pensilvanya'daki Fethullah Gülen ve yurtdışına kaçan emir erlerine sorarsanız, onlar da aynı şeyleri söylüyor. Hepsi, 15 Temmuz yaşanmamış gibi davranıyor. Tamamı, bu milleti kör ve sersem yerine koymaya çalışıyor.

Üstelik bir anlık kızgınlıkla söylenen sözler değil bunlar. Öncesi ve alt yapısı da var. Bu sözlerin sahibi Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de 15 Temmuz için "kontrollü darbe" gibi garip laflar etmişti. Son söyledikleri ise bilinçaltının dışa vurumu!

En vahimi ise bu sözlerin sahibi Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetmeye talip. En yakınındaki isimler de çıkmış, "15 Temmuz'un siyasi ayağını" arıyor. Onlar arayadursun millet görüyor, her şey önünde gerçekleşiyor."