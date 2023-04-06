Kılıçdaroğlu'ndan 'PKK elebaşlarının desteği' sorusuna skandal cevap! 'Kavgayı değil barışı önceleyeceğiz'

Türkiye, seçim sath-ı mailine girerken ittifakların Cumhurbaşkanı adayları canlı yayınlarda seçim vaatlerini sıralıyor. Bu kapsamda canlı yayına konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine sorulan PKK sorusuna kaçamak cevap verdi.

Cumhur İttifakı 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP destekli Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

HDP VE PKK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRILARI YAPMIŞTI

CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalıştı.

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu da "Toplumda umut yarattılar Erdoğan’ı devireceğiz" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN PKK SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi sonrası terör örgütü PKK kanadından kendisine yapılan yönelik destek açıklamalarına değindi.

Sunucunun "Terör örgütü elebaşlarının size destek açıklamaları var, bu konuda ne dersiniz?" sorusuna kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." dedi.

"Terörle mücadele ettiler de biz karşı mı çıktık." diyerek iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Terörle en sağlıklı mücadeleyi biz yapacağız. Orta Doğu halkları bizim akrabamız, Suriyeli kardeşlerimiz bizimle akraba değil mi? Kavgayı değil barışı önceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARINA HAYIR DİYEN KILIÇDAROĞLU BÖLGEYİ TERÖRDEN TEMİZLEYECEK

PKK ile iş tutan CHP lideri, terörle etkin mücadele yapılacağını, Türkiye'nin komşularında da terör olmayacağını öne sürdü. Geçmişte 'Türk askerinin Suriye'de Irak'ta ne işi var?' diyerek sınır ötesi operasyon tezkerelerine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu, "Bölgede terörden bıktık. Sadece biz değil Orta Doğu halkları da terörden bıktı. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız." diye konuştu.