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Medya Kılıçdaroğlu'ndan olay çıkış! Altılı masada böyle posta koymuş
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan olay çıkış! Altılı masada böyle posta koymuş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı konusu açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı. Ortak aday çıkarmalıyız. Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı. Ali Bey aday olduğunu söyledi” dediğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 11:18:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan olay çıkış! Altılı masada böyle posta koymuş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı konusu açılınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı. Ortak aday çıkarmalıyız. Bana itirazınız varsa aday yine bu masadan çıkmalı. Ali Bey aday olduğunu söyledi” dediğini iddia etti. 

Selvi, yazısında, bir CHP'linin konuyla ilgili “'Kemal Bey, cumhurbaşkanı adayı bu masadan çıkmalı' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık seçeneğini gündemden düşürdü. 6’lı Masa’nın en büyük partisinin lideri olarak oy oranı yüzde 1 olan Ali Babacan’ı örnek vererek aslında kendi adaylığını sağlama aldı” yorumunu yaptığını söyledi. 

Selvi, CHP’lilerin “Yüzde 25 oyu olan parti dururken cumhurbaşkanı adayı yüzde 1 oyu olan partiden çıkar mı? Kılıçdaroğlu aday olur. Ama Kılıçdaroğlu olmasa dahi bir CHP’li aday olur” görüşünde olduğunu belirtti. 

 

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