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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Gazi Mustafa Kemal desteği
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Gazi Mustafa Kemal desteği

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı programda parti içinde büyük krize neden olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Gazi Mustafa Kemal' söylemine destek verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 22:55:00 - 2020-09-23 22:59:45
Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na Gazi Mustafa Kemal desteği

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Gazi Mustafa Kemal’ söylemine ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu CHP’de karışıklığa neden olan Canan Kaftancıoğlu’na destek verdiğini ifade etti.

CHP'de 'Gazi Mustafa Kemal' tartışması

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Atatürk’ kelimesini kullanmadığını ve ‘Gazi Mustafa Kemal’ ifadesini kullanmayı tercih ettiğini açıklamıştı. Kaftancıoğlu’nun bu söylemi CHP’lileri birbirine karıştırmıştı ancak konuyla ilgili Kılıçdaroğlu net açıklamada bulunmamıştı.

Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yöneltilen ‘Gazi Mustafa Kemal’ sorusuna ilk defa ayrıntılı şekilde yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nun söylemiyle ilgili, "İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin; aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek

Canan Kaftancıoğlu’nun arkasında olup olmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, CHP’de büyük krize neden olacak cevabı verdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nun arkasında olduğunu ve çalışmalarını desteklediğini söyledi. Tartışmaların belli çevreden özellikle körüklendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmalarla CHP'nin içi karışmaz. CHP'nin sorun çözme kapasitesi var" diye konuştu.

Skandalların ve tartışmaların kraliçesi Canan Kaftancıoğlu, CHP'de parti içinde eleştirilerin hedefi olsa da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yine desteklenerek CHP'deki yerini korumaya devam etti.

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