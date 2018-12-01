Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Her yerde olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzunun açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı yönündeki bir soruya, "Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun" cevabını verdi.

"Her yerde güzel şeyler olacak"

Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, "Ankara ve bazı şehirlerde ortak aday çıkaracak mısınız?" yönündeki soruya, "Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun" diye cevap verdi.