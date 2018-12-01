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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Her yerde olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Her yerde güzel şeyler olacak" dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:11
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Her yerde olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yeni Mahalle Belediyesi tarafından yaptırılan yüzme havuzunun açılışına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı yönündeki bir soruya, "Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun" cevabını verdi.

"Her yerde güzel şeyler olacak"

Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, "Ankara ve bazı şehirlerde ortak aday çıkaracak mısınız?" yönündeki soruya, "Ankara, İstanbul, Adana, Mersin her yerde güzel şeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceğiz. Herkes mutlu olsun" diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:11
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Mersin
  5. Adana
  6. Levent Gök
  7. Fethi Yaşar
  8. Mehmet Haberal
  9. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Yüce vecihiYüce vecihi25 dk önce
    Almanyada terörist yandaşlariyla buluştu,talimat almiştir heralde, Allah bizi bunlar ve bunlar gibilerden korusun. Memlekette bir dikili ağaciniz yok
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş26 dk önce
    . kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin48 dk önce
    bence ittifaka gerek yok! Koskoca CHP heryerde kendi basina kendi adaylari ile yarisa girmelidir..
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