Kılıçdaroğlu'ndan işsizliğe çözüm önerisi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilde düzenlenen programda muhtarlarla buluştu. Bir otelde gerçekleştirilen programda ilk olarak muhtarları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bir konuşma yaptı.

Muhtarlık kurumunun çok değerli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse Türkiye'de demokrasinin altyapısı o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Türkiye'deki işsizlik sorununu da muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."