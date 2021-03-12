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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan işsizliğe çözüm önerisi
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan işsizliğe çözüm önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:48:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan işsizliğe çözüm önerisi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilde düzenlenen programda muhtarlarla buluştu. Bir otelde gerçekleştirilen programda ilk olarak muhtarları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bir konuşma yaptı.

Muhtarlık kurumunun çok değerli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse Türkiye'de demokrasinin altyapısı o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Türkiye'deki işsizlik sorununu da muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

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Yorumlar

Burak34

Bu zavallı harbiden ...
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Neron11

Hesap uzmanına bak hele, 10 milyon işsiz muhtarın yanınamı yerleşecek,kaç muhtar var diye sorsan bilmez, muhtar bile olamayacak beceriksizi CHP başına getirirsen böyle saçmalar işte, işsizlikten bahsetmek senin neyine işsiz bıraktığınız 15 bin belediye işçisini ve namus sözünü unutmuşsun
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