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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifiyle ilgili, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 12:28
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifiyle ilgili, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik." dedi.

Bugün basın mensuplarına konuşan Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi benden ona gitti. Milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu ve devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemiz gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini, kendisinin onursal genel başkan olarak kalabileceğini benim de genel başkan olabileceğimi teklif ettim. Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım." demişti. 

İnce'nin sözlerinden sonra yeni açıklama Kılıçdaroğlu cephesinden geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik." dedi. 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

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