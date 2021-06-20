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Siyaset Kılıçdaroğlu’ndan HDP ile ittifak açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan HDP ile ittifak açıklaması

"HDP’liler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?" sorusuna cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp ‘İttifak yapmayacağız’ dedi. Onların yaptığı açıklama gayet nettir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 19:13:00 -
Kılıçdaroğlu’ndan HDP ile ittifak açıklaması

CHP'nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştayın son gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik HDP'yle ittifak ve adaylık konusuna da değindi.

Onlar "ittifak yapmayacağız" dedi

"HDP’liler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp ‘Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız’ dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Ama onların yaptığı açıklama gayet nettir. Bizim ittifakımız bellidir" diye konuştu.

Adaylığı oturup konuşuruz

Cumhurbaşkanlığına adaylığı konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Eğer cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme gelirse oturup konuşur kararı veririz. Düşünüp taşınırız" dedi.

 

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