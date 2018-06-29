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Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem hakkında ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğüne ilşkin ihbarın üzerine tutuklanan Eren Erdem hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 15:17
Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem hakkında ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu dönem milletvekili listelerinde yer alamayarak dokunulmazlığı kalkan ve tutuklanan Eren Erdem'e ilişkin konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklaması:

Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığını gösteriyor. Adaletsiz bir uygulama. Eren Erdem 'in normalde duruşması 19 Eylül'de yapılacaktı. Mahkeme böyle karar vermişti. Bizim adli geleneklerimiz tamamen devre dışı bırakılarak öne alındı. Milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek de ilgileniyor. Şu bir gerçek; yargı bağımsız olmadığı ve talimatla görev yaptığı için 19 Eylül'e bir hakim gün vermiş, kimsenin yurt dışına kaçacağı yok, pasaportuna el konulmuş vaziyette zaten. Yurt dışı yasağı da var. Neden erkene alıyorsunuz,. Hangi gerekçeyle erkene alıyorsunuz? Olay eski bir olay. Yeni bir olay olur da onun üzerine dava açarsınız. Olay eski bir olay. Eski bir olay dolayısıyla sabaha karşı evini basıyorsunuz, göz altına alıyorsunuz, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıyorsunuz. Tutukluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Talimatla oluyor. Yargının yaptığı açık ve net talimatla bu kararı aldığı, duruşmayı erkene çektiği talimatla olduğu açık ve net belli oluyor.'' dedi

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:17
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • HilâlHilâl9 sa önce
    Dandik keMal eren erdem vatan haini fetonun köpeği ajan olduğu için tutuklandı dilerim hapiste tez zamanda geberir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Yasa Dışı Yollarla Kaçamaz Sanki. Sen, Sus Konuşma Şerefsiz.
  • erhanerhan9 sa önce
    daha dur şerefsiz namussuz k.fir kemal; sıra sana da gelecek 
  • huseyinhuseyin8 sa önce
    eren in avukati irandan geleceksenin isin degil kilicdaroglu
  • ssssssssssssss7 sa önce
    hehe Heee ya heeee 19 eylülü bekleseydik te yurt dışınamı kaçsa idi itin erdem
  • NumanNuman8 sa önce
    He he, Dündar için de böyle söylüyordunuz. Nooldu? Döşeği Alman, yorganı USA bayrağı oldu.
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