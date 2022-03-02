Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın AB çıkışına destek geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeceğiz" açıklamasının sorulması üzerine, "İsteseniz de vazgeçemezsiniz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan'ın söylemi doğru"

(Erdoğan'ın, "AB üyeliği için savaş mı lazım" açıklaması) Söylem doğru. Bugüne kadar herkes alındı ama Türkiye dışında kaldı. Belki yeteri kadar çaba göstermedik ama eğer Avrupa Birliği samimi olursa, Türkiye'nin güçlenmesi yanında AB'nin de güçlenmesi anlamına gelir.

NATO'nun parçası olarak biz, ittifak kuralları içinde çalışmak zorundayız. NATO'ya karşı çıkmanın mantığı yok zaten.

(Millet İttifakı'nın adayı seçilirse Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkisi nasıl olur?) Bütün ülkelerle ilişkimiz iyi olur. Amerika'yla da Avrupa Birliği'yle de Rusya'yla da Orta Doğu halklarıyla da ilişkimiz iyi olur. Bizim temel ilkemiz yurtta barış dünyada barış. Savaşın kazanım getirdiği bir dönem hemen hemen yoktur. Ama siz savaşı değil de dostluğu öncelerseniz elbette kazanan Türkiye olur.

(Ülkeyi siz yönetseniz Montrö Sözleşmesi bağlamında ne yapardınız?) Gereği neyse onu yapardık. Montrö Sözleşmesi'ni asla tartışmaya açmazdık.

Güvenlik kurulu eleştirisi

Yapılması gereken Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamaktı. Toplanmadı. Ama güvenlik zirvesini topladılar. En azından grubu olan siyasi partilerin ve TBMM'nin bilgilendirilmesi lazım. TBMM hiç bilgilendirilmedi.

(Ukrayna-Rusya savaşı) Dünya savaşına evrileceğini düşünmüyorum. Batı son derece dikkatli.

(Elektrik faturalarını ödüyor musunuz?) Hayır, ödemiyorum. En azından KDV'yi 8'e indirdi, Haziran'a kadar 0 yapmasını istiyorum.