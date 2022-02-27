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Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan Töreni'nde büyük gaf
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan Töreni'nde büyük gaf

"Saadet Partisi Merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Töreni"nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gafla yine alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:09:00 - 2022-02-27 17:09:45

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Saadet Partisi Merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Töreni"ne katıldı.

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'yi sosyal, siyasal ve ekonomik olarak büyük bir buhran içine sürüklediğini iddia etti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu konuşmasında yaptığı gafla yine alay konusu oldu. "Haklılığımızı gösterdi" diyeceğine "haksızlığımızı gösterdi" diyen Kılıçdaroğlu daha sonra sözünü düzelterek durumu toparlamaya çalıştı.

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