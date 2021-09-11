Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda iş insanlarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi Millet İttifakı'nın kendi içinde olacak. İttifak olarak oturup konuşacağız, tartışacağız ve bu çerçevede bir çalışma yapacağız. İttifakta bizim zaman zaman görüşmelerimiz oluyor zaten. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüdümüz söz konusu değil" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na yeni katılımların olup olmayacağı sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bir ortak söylemimiz var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani siyasi parti liderlerinin vesayetinden kurtulmuş, gerçekten de milleti temsil eden ve gerçekten de parlamentonun üzerinde vesayeti kabul etmeyen yapıyı oluşturmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Söylem birliğimiz var burada. Ama şu çalışmayı yapıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne? Bunu çalışıyoruz. Burada her partinin bir genel başkan yardımcısı görevli. Ön çalışmalar yapıldı. Birinci taslak metinler ortaya da çıktı. Bunu 1-1,5 sayfayı aşmayan bir metne dönüştürüp 'partilerin ortak hedefi' diye kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. DEVA ve Gelecek partileri ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleridir. Ama şu anda gördüğümüz belli konularda ortak söylem geliştiriyoruz."

Toplumun büyük bir kesiminin erken seçim istediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, erken seçimin olması gerektiğini ve Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.