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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'ye getireceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:58:00 - 2021-03-11 23:03:47

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak amacıyla daha önce gündeme gelen Libya tezkeresine hayır oyu kullanan, 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine kendisiyle çelişen ifadeler kullandı.

Doğal gazı getirecekmiş(!)

Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu. Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' dedi.

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Yorumlar

Başçavuş

İki yılda İstanbul'a Ne Yaptınız Unuttum Temel Atmama Töreni Yaptınız Çeşme Açma Töreni Fuzenlediniz Siz Bu Milleti Hala Abdalmi Sanıyorsunuz
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