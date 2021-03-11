Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak amacıyla daha önce gündeme gelen Libya tezkeresine hayır oyu kullanan, 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine kendisiyle çelişen ifadeler kullandı.

Doğal gazı getirecekmiş(!)

Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu. Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' dedi.