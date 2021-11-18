Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' vaadi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk ekranlarına konuk oldu.

Programda yer alan gazetecilerden Nihal Bengisu Karaca, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz iktidara gelirsek liyakate sahip olmak koşuluyla elbette başörtülü bir çevre bakanı olur, elbette bir adalet bakanı olur diyebiliyor musunuz?" diye sordu.

"Bunu da bir tarafa yazın göreceksiniz"

"Bu konuda en ufak bir endişeniz olmasın." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, Karaca'ya "Bunu da bir tarafa yazın göreceksiniz." şeklinde cevap verdi.

"Hem söyleyip hem yapmamak samimi durmamak demektir"

Açıklamalarına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Neden olmasın, Parti meclisimizde var zaten, il başkanlarımız var. En ufak bir endişeniz olmasın. bunu da bir tarafa yazın göreceksiniz. Çünkü şöyle, hem söyleyip hem yapmamak samimi durmamak demektir. Benim temel özelliğim söylediğim sözlerin arkasında durmaktır. Ben samimi bir insanım. yapacağım bir şeyi söylerim, yapamayacağım bir şeyde de yapamam derim. Bana göre bu konuda Türkiye bunu çoktan aştı."