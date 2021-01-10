Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler
Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah sözler sarfetti.
CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah sözler sarfetti.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sözcü gazetesinin "2020 felaketleri listesi"ne Ayasofya Camii'nin açılışını koymasını, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" sözlerini hatırlattı.
Peşinden de 24 Haziran 2018’deki seçimlerde yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde Cumhurbaşkanı" diyerek haddini yine aştı.