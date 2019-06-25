Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim sonucunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, tüm partilere teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Herkes güzel bir çalışma sergiledi. Hep beraber güzel bir demokrasi destanı yazdık. Bu demokrasi tarihimizin en önemli seçimidir. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Parti ve Demokrat Parti genel başkanları ve üyelerine, Saadet Partisi Genel Başkanı ve üyelerine, AK Partili kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, HDP'li başkan ve seçmenlerine, Adalet Partisi Genel Başkanı ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte "Türkiye bizimdir" dedik" ifadelerini kullandı.