Kılıçdaroğlu'ndan 1. tur itirafı

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu programda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"1. turda alacağımızı düşünüyorduk"

Kılıçdaroğlu'na programda "Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Doğrusunu isterseniz 1. turda sonuç alacağımızı düşünüyordum. İki taraf da beklenen sonucu alamadı. Şimdi iki lider var. Ve tek bir oy pusulasında iki kişi var. Seçimin ötesinde bu bir referandum" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin beka sorunudur"

Açıklamasının devamında sandığa gidecek seçmene çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Siz Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirmek isterseniz Erdoğan'a, buna karşı iseniz Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kadın haklarının kısıtlanmasını istiyorsanız Erdoğan'a vereceksiniz. Yeni sığınmacılar da gelsin, sayıları 10 milyon yapacağım diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. Hayır ben sığınmacıları en geç 2 yıl içinde göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ekonomide istikrarsızlık devam etsin, fakir fukara kitle olarak daha da büyüsün diyorsanız Erdoğan'a oy vereceksiniz. 2. tur seçim değil bir referandum haline gelmiştir. Olay bir referandum olayı. Türkiye'nin beka sorunudur. Bu çerçevede bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.