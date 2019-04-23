Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya herkes tepki gösterdi ama... Sözcü'nün attığı manşet unutulmadı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AnkaraÇubuk İlçesinde bir şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırı tartışılmaya devam ederken, toplumun her kesiminden büyük tepki toplayan bu saldırıya CHP medyası da geniş yer ayırdı.

CHP ve CHP'YE yakın medyanın ikiyüzlü tavrı

Bu saldırıyı "Alçak Saldırı" başlığı ile okurlarına duyuran Sözcü Gazetesi'nin bu manşeti akıllara dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 2010 yılında Kayseri'de uğradığı bir saldırıyı getirdi.

Sözcü Gazetesi şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Bakan ile dalga geçmişti

20 Nisan 2010 tarihinde Kayseri'de bir şehit cenazesinde saldırıya uğrayan dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret eden Erdoğan saldırı hakkında bilgi almıştı. Bu fotoğrafı alaycı bir üslupla manşetine taşıyan CHP'nin Sözcü gazetesi "Yumruk Terapisi" başlığı atmayı tercih etmişti. Kılıçdaroğlu'nun uğradığı çirkin saldırı CHP medyasının iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li Umut OranBekir Bozdağ'a saldıran kişiyi alnından öptü

Benzer bir saldırı 2013 yılında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik gerçekleştirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde Bekir Bozdağ, Hüseyin Satı isimli bir şahsın saldırısına uğramıştı.

Yüzüne ve göğsüne darbe alan Bozdağ, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Bu saldırının ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmamayı tercih etti. Dahası CHP'li Umut Oran'ın saldırgan Hüseyin Satı'yı alnından öpen ve teselli eden görüntüleri günlerce Türkiye gündemini meşgul etmişti.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı, o olay sonrası böyle alay etmişti:

"B. Bozdağ'a yapılan saldırı dış mı, iç mi? Mihrak açısından yani. Kınayacağım da kimi kınayacağımı bileyim. Tutun Fas'a kaçmasın bu arada."

Kılıçdaroğlu Bekir Bozdağ'a yapılan saldırıyı kınamamıştı!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yapılan bu çirkin saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gözleri önünde gerçekleşmişti. Saldırının ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik bu çirkin saldırı hakkında tek kelime etmedi. Bozdağ, saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş konuşmasında şahsıma yapılan saldırıya hiç değinmemesi/kınamaması, saldırıdan daha fazla üzmüştür." dedi.

Sözcü Başbakan'a fiziki saldırıyı "Tayyip'e öfke" başlığı ile verdi

Tarih 14 Mayıs 2014. Soma'daki Maden faciasından sonra acıları paylaşmak için bölgeye giden dönemin Başbakanı Erdoğan, marjinal sol örgütlerin organize ettiği bir protesto ile karşı karşıya kalmıştı. Erdoğan'ın makam aracına saldıran göstericiler güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Bölgedeki vatandaşın acısını paylaşmak için Soma'ya giden ve marjinal örgütlerin saldırısına maruz kalan Erdoğan'ın yaşadıkları CHP'nin Sözcü'sü tarafından "Tayyip'e Öfke" manşeti ile yorumlandı.

Kaynak: Sabah