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Gündem Vay Ersan vay! Alkolik Emrah Serbes'ten sonra bahisçi Veysel Şahin'in avukatlığını da yapmış
Gündem

Vay Ersan vay! Alkolik Emrah Serbes'ten sonra bahisçi Veysel Şahin'in avukatlığını da yapmış

Yeniakit Publisher
2023-09-21 19:06:00 - 2023-09-21 19:24:33
Vay Ersan vay! Alkolik Emrah Serbes'ten sonra bahisçi Veysel Şahin'in avukatlığını da yapmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Veysel Şahin'in tahliye edilmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğu soruya cevap, Ersan Şen'den geldi.

Alkollü şekilde direksiyon başına geçip 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes'in avukatı Ersan Şen'in bahisçi Veysel Şahin'in de avukatlığını yaptığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yasa dışı bahis" suçundan ceza alan Veysel Şahin'in tahliyesi üzerinden mahkeme kararını veren AK Partiymiş gibi iktidarı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, "Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim" dedi.

Cevap Ersan Şen'den geldi!

Kılıçdaroğlu'na cevap Veysel Şahin'in avukatı Ersan Şen'den geldi.

Oda TV'ye konuşan Şen, Kılıçdaroğlu'nu sert ifadelerle eleştirerek, "Kimse algı oluşturmaya çalışmasın, iddiasını ortaya koysun somut delillerle kanıtlasın gerisi laf-ı güzaf" ifadelerini kullandı.
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Avukat Ersan Şen, şöyle devam etti:

Herkes iddiasını ispatla yükümlü, öyle çamur at izi kalsın yok, asıl mağdur Veysel Şahin’dir. Kimse dayanaksız, sırf algı oluşturmak için kimseye iftira atamaz. Hem “yargıya müdahale etmeyin” diyeceksiniz, hem de cezasını çekip tahliye olan bir insanın mahkeme tarafından hukuksuz kararla serbest bırakıldığını söyleyeceksiniz, pes doğrusu!

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