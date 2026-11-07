Kim bıraktı, nerede buldu bilinmiyor! 2 bin yıllık savaşçı eşyaları gizemli şekilde müzeye geldi

Polonya’nın Hrubieszów kentindeki Peder Stanisław Staszic Müzesi’ne yapılan sıra dışı teslimat, arkeoloji çevrelerinde merak uyandırdı. Vandallarla ilişkilendirilen çok sayıda savaşçı eşyası müzeye ulaştırılırken, buluntuların geçmişine ilişkin en önemli ayrıntı halen çözülebilmiş değil. Eserleri kimin bulduğu ve mezarın tam olarak nerede olduğu bilinmiyor.

Kılıç üç parça halinde teslim edildi

Koleksiyonda üç parçaya ayrılmış bir kılıç, iki kırık mızrak ucu, kalkan göbeği, kalkan tutacağı, bıçak parçası, kemer tokası ve iki mahmuz bulunuyor. Bunlara kemik tarak parçaları ile kıyafetleri tutturmak için kullanılan bronz bir fibula da eşlik ediyor.

Müze yetkilileri, kılıç ve mızrakların kırılmış olmasının dönemin cenaze gelenekleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Vandallarda mezara bırakılan silahların bilinçli şekilde kırılması veya bükülmesi bilinen uygulamalar arasında yer alıyor.

Savaşçının yüksek statülü olduğu düşünülüyor

Eşyaların niteliği, mezarın toplumda önemli bir konuma sahip savaşçıya ait olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Buluntuların yüksek sıcaklığa maruz kalmış olması da ölen kişinin eşyalarıyla birlikte yakıldığı bir cenaze törenine işaret ediyor.

Mezarın bulunduğu yer araştırılacak

Müzeye ulaşan bilgilere göre mezarın birkaç yıl önce Werbkowice bölgesindeki bir tarım arazisinde ortaya çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Ancak kesin konum henüz belirlenemedi. Müze, gelecek yaz bölgede arkeolojik kazı yaparak alanı tespit etmeyi planlıyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetler nedeniyle zarar görmüş başka mezarların da aynı bölgede bulunabileceğinden şüpheleniyor.

Eserler acil korumaya alınacak

Uzun yıllar toprak altında kalan ve özellikle demir bölümleri ciddi şekilde yıpranan eserlerin kısa sürede konservasyon işlemine alınacağı açıklandı. Eşyaların müzeye ulaştırılmasında yerel bir metal dedektörü kullanıcısının aracı olduğu, ancak asıl bulucunun kimliğinin açıklanmadığı belirtildi.