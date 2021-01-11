Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: Diktatör olsaydı "Sözde Cumhurbaşkanı" diyeni top gibi sektirirdi

Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğuna adeta yapışarak görevini bırakmayan ve büyük bir "yüzsüzlük" sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın yüzde 52'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah sözler sarfetti.

AK Parti'ye oy veren memura, işçiye ve öğretmenlere hakaretler savuran Kılıçdaroğlu, dün yeni bir skandala daha imza atarak halkın oyuyla başa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "sözde cumhurbaşkanı" ifadelerini kullandı.

Bir yandan her fırsatta demokrasi nutukları atan, diğer yandan ise CHP'de tek adamlığını sürdüren Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük tepki topladı. Cahillikte, iftirada ve seviyesizlikte yeni bir çığır açan Kılıçdaroğlu'nun ABD ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi.

ABD'de seçim olaylarının ardından yaşanan gerilim hakkında bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir. Umarım bu süreç, sandığın belirlediği şekilde ve huzur içinde tamamlanır." dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun büyük tepki toplayan sözlerine gazeteci Serdar Arseven'den tokat gibi bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu'na cevaben bir paylaşımda bulunan Arseven, "Diktatör olsaydı 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyeni top gibi sektirirdi" ifadelerini kullandı.