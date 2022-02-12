Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Kesiverirler haa!
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na fıkrayla göndermede bulunarak "Kesiverirler haa" diye uyardı.
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na fıkrayla göndermede bulunarak "Kesiverirler haa" diye uyardı. İşte o yazı:
"Kemal Bey elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı.
Bazı arkadaşlar Kemal Bey'in arkasında olduklarını yazıyorlar.
Bu da bana bir fıkrayı hatırlattı.
***
Fadime, akşam eve gelen Temel'in boynuna atılmış:
"Müjde sevgilim! Bir aylık gecikmem var... Bir yavrumuz olacak!"
Temel çok sevinmiş.
Ertesi gün elektrik idaresinden bir görevli gelmiş:
"Bir aylık gecikmeniz var beyefendi..."
"Ne?... Ne çabuk öğrendiniz?" demiş Temel.
"Bizim kayıtlarda öyle görünüyor."
"Bir de kayda mı geçtiniz?"
"Bu durumda sizinkini keseriz" demiş görevli.
"Ne? Keser misiniz? Peki o zaman Fadime ne yapacak?"
Görevli demiş ki: "Eh artık hanımefendi de gaz lambasıyla falan idare eder herhalde!" "