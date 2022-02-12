Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Kesiverirler haa!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na fıkrayla göndermede bulunarak "Kesiverirler haa" diye uyardı. İşte o yazı:

"Kemal Bey elektrik faturasını ödemeyeceğini açıkladı.

Bazı arkadaşlar Kemal Bey'in arkasında olduklarını yazıyorlar.

Bu da bana bir fıkrayı hatırlattı.

***

Fadime, akşam eve gelen Temel'in boynuna atılmış:

"Müjde sevgilim! Bir aylık gecikmem var... Bir yavrumuz olacak!"

Temel çok sevinmiş.

Ertesi gün elektrik idaresinden bir görevli gelmiş:

"Bir aylık gecikmeniz var beyefendi..."

"Ne?... Ne çabuk öğrendiniz?" demiş Temel.

"Bizim kayıtlarda öyle görünüyor."

"Bir de kayda mı geçtiniz?"

"Bu durumda sizinkini keseriz" demiş görevli.

"Ne? Keser misiniz? Peki o zaman Fadime ne yapacak?"

Görevli demiş ki: "Eh artık hanımefendi de gaz lambasıyla falan idare eder herhalde!" "