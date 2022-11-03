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Gündem Kılıçdaroğlu'na o soru sorulunca canlı yayından resmen kaçtı
Gündem

Kılıçdaroğlu'na o soru sorulunca canlı yayından resmen kaçtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı yayında ABD'de geçirdiği 8 saat soruldu. Soruyu duyan Kılıçdaroğlu canlı yayından adeta kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 01:04:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ardından bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Londra'dan KRT TV canlı yayınına bağlanan Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretinin ardından sıkça gündeme getirilen "kayıp 8 saat" ile ilgili bir soru soruldu.

"Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim"

Programın sunucusu Savaş Kerimoğlu, "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusunu CHP liderine yöneltti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin haberdar olmadığı bir 8 saat geçirdiği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Çekim yaptık. Hemen bindik araca Washington'a doğru geldik. Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" açıklamalarında bulunmuştu.

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