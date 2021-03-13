  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'na İzmir'de büyük şok!
Gündem

Kılıçdaroğlu'na İzmir'de büyük şok!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de bulunan Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnaf, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur; Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" diyerek, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:35:00 -
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de büyük şok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ne yaptı. Halde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Bir kadının çay ikram ettiği Kılıçdaroğlu, maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen restoran sahibine, "Bir elin sesi var. İki elin sesi var beraber ve birlikte yapacağız" dedi.

''Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın"

Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi. 

“Neden Bornova? Neden Yakaköy?''

Adını açıklamayan bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu’na Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, “Neden Bornova? Neden Yakaköy? Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy’den başlamak neden?” dedi. 

''Konuyu çözmeye çalışalım”

Kemal Kılıçdaroğlu ise “Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşürüz, gerekirse söyleriz. Milletvekili arkadaşlarımızı yönlendiririz. Gerekli araştırmayı yaparlar. Konuyu çözmeye çalışalım” şeklinde yanıt verdi.

 

Esnafla kahvaltı yaptı


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra esnaf ile kahvaltı yapıp sohbet etti onların sorunlarını dinledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HANÌ ULAN BÖLÜCÜ

DAHA GEÇENLERDE KÜRSÜDEN EN ÌYÌ BELEDÌYECÌLÌGÌ BÌZ YAPARIZ ...BELEDÌYELERÌMÌZ DESTAN YAZIYOR DÌYORDUN HANÌ NAMUSUM SEREFÌME SÖZ VERÌYORUM BELEDÌYELERDEN KÌMSE ATILMAYACAKTI NERDE KALDI DHKPC LÌ TERÖRÌST BU ÌNSANLAR YÜZÜNÜ BIRAK TÜKÜRMEYÌ KÜFÜR ETSELER BÌLE AZDIR SENDE NERDE NAMUS SENDE NAMUSSUZLUK VE TERÖRISTLÌK VAR UTANMAZLIK BÌLE YOK SATILMIS DÖRT BACAKLI ÌT
  • Yanıtla

Eyup

Haberde şok olacak birşey göremedim. Zaten izmirlilerin yakınması gerçekçi olup hizmet bekleleselerdi iki çav Bella çalıp bir heykel dikene ömür boyu belediyeyi chpkk ya teslim etmezlerdi. İzmir'de her tarafa yunan isimleri verilirken herhalde çok hoşlarına gidiyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Mısır'dan flaş Türkiye açıklaması

Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Türk istihbaratından Kahire'de toplantı yapılması yününde talep aldıklarını ve bunu memnuniyetle karşıladı..
Hikmet Genç'ten tepki: Artık mide bulandırmaya başladı
Gündem

Hikmet Genç'ten tepki: Artık mide bulandırmaya başladı

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili saygısız ifadeler kullanan, ancak ..
İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı Amer..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay