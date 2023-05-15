Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı: Alsın kırk haramilerini gitsin

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CNN Türk canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

Onlar kendileri de inanmıyorlar ikinci tura kaldıklarına. Ben çok üzülüyorum. CHP'yi bunun için kurmadık, biz 2'nci dönem kurucusuyuz. Herkes lambaları kapatmadan umutla beklerdi, şimdi sandıkta bağırıyorlar bırakmayın diye. Sandıkları bırakmayanlar yıllarca CHP'ye emek vermiş, bu insanlar emekçi insanlar, bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor. Kemal Bey genel başkan olduktan sonra anlatmaya başladık, yanında 4-5 dalkavuk oldu 'En büyük kral sensin, senden daha büyük kral yok' dedi. Laiklik kelimesini ağzına almayanları yanına aldı. Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, bilirkişi Davutoğlu; dünyanın en çapsız başbakanı dediği Davutoğlu'nu yanına aldı. Bütün arkadaşlarını dışarıda bıraktı. Bunlar sana oy vermedi ki, nasıl kazanacağız?

Davutoğlu, 'Ben 90 yaşındaki halamı Kemal Bey'e oy vermeye ikna edemiyorum' dedi. Bunlar bize oy vermiyorlar, Akşener Çankaya'da konuştukları zaman 'Kemal Bey aday olmayın, İYİ Partiler hem size hem bize oy vermiyorlar' dedi. İlk defa elimizde bulunan fırsatı biz hırs yüzünden kaybettik.

Kılıçdaroğlu süreci yanlış mı yönetti?

Kendi öz evladını dışarıya koyarsan, Atatürkçü komutanları Silivri zindanlarına atan Sadullah Ergin'i getirip Çankaya'nın göbeğinde milletvekili adayı yaparsan sana oy verirler mi? Fetullah Gülen'in bir numaralı adamını getirip İzmir'in bir numaralı bölgesinden Yüksel Taşkın'ı getirirsen sana oy verirler mi? Kendi çizgisini bıraktı, dışında bütün kendisine uymayan kendi yapısına oy vermeyecek insanları parlamentoya taşıdı. Bizim laik demokratik cumhuriyetten yana olmayan 75 milletvekilini listeye koydu, bunların 25 tanesi kazandı.

"CHP Genel Başkanlığından istifa etmesi gerekir"

CHP Genel Başkanlığı'ndan bugün istifa etmesi gerekir. Bir de sokağa çıkmış 'Tayyip Erdoğan oy kaybetti' diyor, burada kaybeden biziz. Kırk haramilerini alsın gitsin; Babacanları, Karamollaoğlu'nu alsın gitsin, Meral Akşener'i kimi alıyorsa alsın gitsin. CHP'nin genel başkanlığından derhal istifa etmesi gerekir.

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'Ben emaneti teslim ediyorum, bırakıyorum' demesi lazım. Hani altılı masa buluşacaklardı? Bütün partiler değerlendiriyoruz. MHP değerlendiriyor, nerede bizim parti kurmayları? Toplanamıyorlar bile, umurlarında değil. İlk defa solun bir şansı vardı, solun şansını Kemal Bey kendi adaylığı için memurun, dar gelirinin elinden aldı.

Neden Kemal Bey istifa etsin demiyoruz? Oradaki kurmayları ile beraber ses çıkarmayan, liste yapılırken Alevi dernekleri ses çıkarmadı. Alevi sanatçılar ses çıkarmaz mı, demokrat sanatçılar ses çıkarmaz mı?"