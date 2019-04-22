Kılıçdaroğlu'na göre işte yaşananların özeti: Rüzgar eken fırtına biçer

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk İlçesinde bir şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırı tartışılmaya devam ederken, toplumun her kesiminden büyük tepki toplayan bu saldırıya CHP medyası da geniş yer ayırdı.

CHP VE CHP'ye yakın medyanın ikiyüzlü tavrı

Bu saldırıyı "Alçak Saldırı" başlığı ile okurlarına duyuran Sözcü Gazetesi'nin bu manşeti akıllara dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 2010 yılında Kayseri'de uğradığı bir saldırıyı getirdi.

Sözcü saldırıya uğrayan bakan ile dalga geçmişti

20 Nisan 2010 tarihinde Kayseri'de bir şehit cenazesinde saldırıya uğrayan dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret eden Erdoğan saldırı hakkında bilgi almıştı. Bu fotoğrafı alaycı bir üslupla manşetine taşıyan CHP'nin Sözcü gazetesi "Yumruk Terapisi" başlığı atmayı tercih etmişti. Kılıçdaroğlu'nun uğradığı çirkin saldırı CHP medyasının iki yüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li Umut Oran, Bekir Bozdağ'a saldıran kişiyi alnında öptü

Benzer bir saldırı 2013 yılında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik gerçekleştirilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Hacı Bektaş Veli anma törenlerinde Bekir Bozdağ, Hüseyin Satı isimli bir şahsın saldırısına uğramıştı.

Yüzüne ve göğsüne darbe alan Bozdağ, güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bu saldırının ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmamayı tercih etti. Dahası CHP'li Umut Oran'ın saldırgan Hüseyin Satı'yı alnından öpen ve teselli eden görüntüleri günlerce Türkiye gündemini meşgul etmişti.

Kılıçdaroğlu Bekir Bozdağ'a yapılan saldırıyı kınamamıştı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yapılan bu çirkin saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gözleri önünde gerçekleşmişti. Saldırının ardından kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik bu çirkin saldırı hakkında tek kelime etmedi. Bozdağ, saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun Hacı Bektaş konuşmasında şahsıma yapılan saldırıya hiç değinmemesi/kınamaması, saldırıdan daha fazla üzmüştür." dedi.

Sözcü Başbakan'a fiziki saldırıyı 'Tayyip'e öfke' başlığı ile verdi

Tarih 14 Mayıs 2014. Soma'daki Maden faciasından sonra acıları paylaşmak için bölgeye giden dönemin Başbakanı Erdoğan, marjinal sol örgütlerin organize ettiği bir protesto ile karşı karşıya kalmıştı. Erdoğan'ın makam aracına saldıran göstericiler güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Bölgedeki vatandaşın acısını paylaşmak için Soma'ya giden ve marjinal örgütlerin saldırısına maruz kalan Erdoğan'ın yaşadıkları CHP'nin Sözcü'sü tarafından "Tayyip'e Öfke" manşeti ile yorumlandı.

Kılıçdaoğlu Bozdağ'a saldırıyı kınamamıştı

Yaşanan bu olayın ardından akıllara AK Parti'li isimlere yapılan saldırılar sonrası CHP'li medya ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu geldi. 2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir törende yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın birebir şahidi olan Kılıçdaroğlu ise saldırı sonrası yaptığı konuşmada saldırıya değinmemiş ve kınama yapmamıştı.

Yaşanan bu olay sonrası Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Ayrıca Bozdağ'a saldıran şahsı CHP'li milletvekili Umut Oran korumaya almış ve şahısla yakından ilgilenmişti.

CHP'Lİ Medyanın ikiyüzlü tavrı

Kayseri'de katıldığı bir şehit cenazesinde yediği yumrukla burnu kırılan dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yapılan saldırı, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi tarafından "terapi" manşetiyle haberleştirilmişti. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı "alçak saldırı" olarak nitelendiren Sözcü, söz konusu AK Parti'li bir isim olunca sergilediği ikiyüzlülükle akıllara geldi.

AK Partili Müezzinoğlu'na da saldırdılar

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldığı bir şehit cenazesinde yoğun protestoya maruz kalmıştı. AK Parti'li isimlere yapılan bu protestolara o dönem CHP'li isimler sessiz kalarak destek vermişti.

'Rüzgar eken fırtına biçer'

2011 yılında Hopa'da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ve otobüsü büyük bir kalabalık tarafından taşlanmış ve bu olaylar sırasında korumalardan birisi başından ağır yaralanmıştı. Kılıçdaroğlu o dönem yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak 'rüzgar erken fırtına biçer' demişti.

CHP lideri, "Yaşamını yitiren rahmetli Lokumcu'nun evine giderek taziyede bulanacağım. Erdoğan toplumu gererek yönetmek istiyor. Ancak, rüzgar eken fırtına biçer" ifadesini kullandı...

Erdoğan tepki göstermişti: Bu zat insanlıktan nasibini almamış

Başbakan Erdoğan Hopa'daki olaylar için 'Rüzgar eken fırtına biçer' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi: "Aynı şeyleri sana yapsılar ben de aynı şeyi mi söyleyeceğim? Ama ben bu kadar edepsiz, bu kadar ahlaksız, bu kadar alçak değilim. Bu zat siyasette çırak bile olmuş değil. İnsanlıktan da nasibini almış değil.

Kaynak: Sabah, Takvim