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Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP'ye acıyın!

Kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirten Mustafa Balbay, delegelerin değişim isteğinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'na "kurultay yap" çağrısında bulundu.

22 Temmuz 2018 Pazar 07:28
Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP'ye acıyın!

Muharrem İnce'ye yakınlığından dolayı 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'den uzaklaştırılan Mustafa Balbay, partinin kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti.

"120'Yİ GEÇMEZ DEDİLER ŞİMDİ 500'Ü BULMADI DİYORLAR"

CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü işaret eden Balbay, "Kurultay tartışmalarının bir toplantıda yapılmalı. Parti önüne bakıp yürümeli. Genel başkanımız ve CHP Genel Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum; bu partiye acıyın bu tartışmaları bitirin"ifadelerini kullandı.

Partideki belirsizliğin zarar verdiğini dile getiren Mustafa Balbay, en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 07:28
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  2. Kılıçdaroğlu
  3. kurultay
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