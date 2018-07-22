Kılıçdaroğlu'na çağrı: CHP'ye acıyın!

Muharrem İnce'ye yakınlığından dolayı 24 Haziran seçimleri öncesi CHP'den uzaklaştırılan Mustafa Balbay, partinin kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti.

"120'Yİ GEÇMEZ DEDİLER ŞİMDİ 500'Ü BULMADI DİYORLAR"

CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü işaret eden Balbay, "Kurultay tartışmalarının bir toplantıda yapılmalı. Parti önüne bakıp yürümeli. Genel başkanımız ve CHP Genel Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum; bu partiye acıyın bu tartışmaları bitirin"ifadelerini kullandı.

Partideki belirsizliğin zarar verdiğini dile getiren Mustafa Balbay, en kısa sürede kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.