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Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Başdanışmanı istifa etti

24 Haziran seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'de çalkantılı süreç devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, "CHP değişmeli" diyerek istifa etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:07
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Başdanışmanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oktay olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP’den istifa ettiğini, “Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim” sözleriyle açıkladı.


Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:07
  1. Ekrem Kerem Oktay
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. chp

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