Kılıçdaroğlu’na anket şoku: En gerilerde çıkıyor!

Kamuoyu yoklamalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde çıkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığı altılı masanın ‘seçilebilirlik’ kriteri sebebiyle zora giriyor. Bir yandan da CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun aday olması konusunda baskı yapıyor. En son Grup Başkan Vekili Özgür Özel, gönüllerinden geçen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı. İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkması partide huzursuzluklara da sebep oluyor. Parti kulislerinde bu isimlerin adaylığının öne çıkarılmasının doğru olmayacağı konuşuluyor.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sorulara 'Kendimi taca atmıyorum’ diye cevap vermesinin de parti içinde tartışma konusu olduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, İmamoğlu’nun bu sözleri ile adaylık konusunda ‘Kapıyı açık tuttuğu’ görüşü dile getiriliyor. Öte yandan CHP cephesinde asıl tartışmanın seçim sürecinde yaşanacağı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olup seçilememesi durumunda genel başkanlığının tartışmaya açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aday olmaması durumunda ise ‘Seçilememekten korktuğu için aday olmadı’ eleştirilerine maruz kalacağı ve genel başkanlığının yine tartışma konusu olacağı belirtiliyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ