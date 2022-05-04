  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu’na anket şoku: En gerilerde çıkıyor!
Gündem

Kılıçdaroğlu’na anket şoku: En gerilerde çıkıyor!

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu’nun olacağı yönündeki iddialar devam ederken CHP lideri anket şoku yaşamaya devam ediyor. Adı geçen isimlere ilişkin yapılan anketlere göre Kılıçdaroğlu’nun en son sırada yer aldığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 11:12:00 -
Kılıçdaroğlu’na anket şoku: En gerilerde çıkıyor!

Kamuoyu yoklamalarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde çıkan Kılıçdaroğlu’nun adaylığı altılı masanın ‘seçilebilirlik’ kriteri sebebiyle zora giriyor. Bir yandan da CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun aday olması konusunda baskı yapıyor. En son Grup Başkan Vekili Özgür Özel, gönüllerinden geçen adayın Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamıştı. İmamoğlu ve Yavaş'ın anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkması partide huzursuzluklara da sebep oluyor. Parti kulislerinde bu isimlerin adaylığının öne çıkarılmasının doğru olmayacağı konuşuluyor.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sorulara 'Kendimi taca atmıyorum’ diye cevap vermesinin de parti içinde tartışma konusu olduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, İmamoğlu’nun bu sözleri ile adaylık konusunda ‘Kapıyı açık tuttuğu’ görüşü dile getiriliyor. Öte yandan CHP cephesinde asıl tartışmanın seçim sürecinde yaşanacağı konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olup seçilememesi durumunda genel başkanlığının tartışmaya açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aday olmaması durumunda ise ‘Seçilememekten korktuğu için aday olmadı’ eleştirilerine maruz kalacağı ve genel başkanlığının yine tartışma konusu olacağı belirtiliyor.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay