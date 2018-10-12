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Kılıçdaroğlu yine güldürdü: Metro denince akla CHP gelir

Marmaray, 3. Havalimanı gibi Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de metro denince akla CHP'nin geldiğini söyledi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:51
Kılıçdaroğlu yine güldürdü: Metro denince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'li belediyelerin hizmetleriyle övündü "Hiçbir parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez." dedi.

"Metro temellerini atan CHP'

CHP lideri, "Metro denince akla CHP gelir." diyerek, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de metro temelini atanların CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben şunu özgüvenle söylüyorum, yerel yönetimlerde hiç bir parti CHP'li belediyerin eline su dökemez. Yerel yönetimler bize kızabilirler, yanlış bulabilirler. Yerel yönetimler denince, metro denince akla CHP gelir.

Ankara'da, İstanbul'da , İzmir'de metro temelini atanlar CHP'li belediyeler. Hangi belediye başkanları yaptılar... İlk CHP'li belediyeler yaptı.

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaşlar huzur bulur. 4 mevsimin güzelliğini CHP'li belediyelerde görür. Karabasan gibi çökmez bizim belediyelerimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir. CHP'li belediyelerde hepsine bakılır."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:51
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP lideri özgüvenle konuştu: Metro denince akla CHP gelir
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. chp

YORUM YAZ

  • nooooonooooo20 dk önce
    çikolatalı gofret olan mı ?
  • yücelyücel28 dk önce
    bende sadrazamım zaten
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş30 dk önce
    iş bankası chpkk nın elinden alınmalıdır. o zaman chpkk da kimse kalmaz. chpkk denince aklıma yahudiler ,siyonist ısrael vede abd geliyor. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
  • engineerengineer34 dk önce
    nedense metro,ihale, mega proje vs denince hep rüşveti çağrıştırıyor.
  • engineerengineer35 dk önce
    metro ve chp birlikte sekizmilyon dolar rüşveti çağrıştırıyor,hani iski skandalı yüzünden e.göknel ve n.sözen birbirlerini itham ettikleri sekizmilyon dolar.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL36 dk önce
    CHP denince akla PKK gelir..CHP denince sehitlerimiz akla gelir..CHP denince "SÜMÜKLÜ" akla gelir..CHP denince eli kanli,meclisi renklestiren Kilicdaroglunun suratina tüküresim geliyor..!!!
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