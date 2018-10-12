Kılıçdaroğlu yine güldürdü: Metro denince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'nda CHP'li belediyelerin hizmetleriyle övündü "Hiçbir parti CHP'li belediyelerin eline su dökemez." dedi.

"Metro temellerini atan CHP'

CHP lideri, "Metro denince akla CHP gelir." diyerek, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de metro temelini atanların CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben şunu özgüvenle söylüyorum, yerel yönetimlerde hiç bir parti CHP'li belediyerin eline su dökemez. Yerel yönetimler bize kızabilirler, yanlış bulabilirler. Yerel yönetimler denince, metro denince akla CHP gelir.

Ankara'da, İstanbul'da , İzmir'de metro temelini atanlar CHP'li belediyeler. Hangi belediye başkanları yaptılar... İlk CHP'li belediyeler yaptı.

CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaşlar huzur bulur. 4 mevsimin güzelliğini CHP'li belediyelerde görür. Karabasan gibi çökmez bizim belediyelerimiz. Bütün ibadethaneler tertemizdir. CHP'li belediyelerde hepsine bakılır."