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Kılıçdaroğlu yine güldürdü! 'İmkanımız olduğunda Nazım Hikmet'in mezarını Gezi Parkı'na getireceğiz'

Halk TV'de bir programa katılan araştırmacı-yazar Orhan Karaveli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine"İktidar olduğumuzda Nazım Hikmet'in mezarını Gezi Parkı'na getireceğiz" dediğini söyledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
Kılıçdaroğlu yine güldürdü! 'İmkanımız olduğunda Nazım Hikmet'in mezarını Gezi Parkı'na getireceğiz'

Halk TV’nin ‘İz Bırakanlar’ programının bu haftaki konuğu araştırmacı-yazar Orhan Karaveli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen bir konuşmadan bahsetti.

Programda Nazım Hikmet konusu açıldığında Karaveli, Kılıçdaroğlu’nun Nazım Hikmet ile ilgili söylediklerini şöyle aktardı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gün telefonla beni aradı ve dedi ki, ‘elimizde imkan olduğunda yapacağımız ilk işlerden biri Nazım’ın kemiklerini Moskova’dan getirmek ve Taksim’deki Gezi Parkı’na anıt mezar yapmak.'”

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:30
  1. Orhan Karaveli
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. nazım hikmet

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