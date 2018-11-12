Kılıçdaroğlu yine güldürdü! 'İmkanımız olduğunda Nazım Hikmet'in mezarını Gezi Parkı'na getireceğiz'

Halk TV’nin ‘İz Bırakanlar’ programının bu haftaki konuğu araştırmacı-yazar Orhan Karaveli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen bir konuşmadan bahsetti.

Programda Nazım Hikmet konusu açıldığında Karaveli, Kılıçdaroğlu’nun Nazım Hikmet ile ilgili söylediklerini şöyle aktardı:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gün telefonla beni aradı ve dedi ki, ‘elimizde imkan olduğunda yapacağımız ilk işlerden biri Nazım’ın kemiklerini Moskova’dan getirmek ve Taksim’deki Gezi Parkı’na anıt mezar yapmak.'”