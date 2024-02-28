Kılıçdaroğlu yine formunda! '1 Nisan, Nisan ayının birinci günü'

Muhalif medya tarafından baba-oğul ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen İmamoğlu tarafından koltuğundan olan ve yerini Özgür Özel'e bırakmak zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Partiye geri dönme planları içinde olduğu konuşulan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in başarısızlığını sessizce takip ederken 31 Mart yerel seçimler öncesi açıklamalarda bulundu.

"1 Nisan, Nisan ayının birinci günü"

Kılıçdaroğlu, “1 Nisan sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna sosyal medyanın da diline düşen şu yanıtı verdi:

“1 Nisan, Nisan ayının birinci günü. O kadar.”

"Seçimin ertesi günü olarak?" ifadesine, “Seçimin ertesi günü… Her seçimin bir sonraki günü vardır.” karşılığını verdi.

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