Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bozulması için devletin istihbarat personelinin devreye girdiğini iddia etti.

Karar Gazetesi'ndenAhmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, ittifakın bozulmak istendiğini belirterek, Taşgetiren'in sorduğu çanak soruya, devleti suçlayan bir cevapla karşılık verdi.

Kendisini ziyaret eden Karar yazarlarından Elif Çakır'ın, "Millet ittifakı önümüzdeki dört yıl yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edecek mi? Bir risk var gibi gözüküyor." sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kendi koltuğunu korumak için belli arayışlar içinde biz farkındayız. Millet İttifakı’nı bir şekilde parçalamak kendi geleceğini koltuğunu güvence altına almak çerçevesinde hareket ediyor. O çerçevede bazı kurumları harekete geçirmiş durumda biz bunu biliyoruz." dedi.

Ahmet Taşgetiren'in, "İstihbarat mı?" diye sorduğu Kılıçdaroğlu, "Evet yani o kurumdan belli kişiler bu ittifakı nasıl bozabiliriz bunun arayışı içindeler. Görevlendirilen isimler var. Biz o isimleri de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu

Kılıçdaroğlu daha önce de bu konuda iddialarda bulunmuş, "İstihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareket" ifadelerini kullanmıştı.