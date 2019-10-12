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Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar Gazetesi yazarlarına yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın bozulması için devletin istihbarat personelinin devreye girdiğini iddia etti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:28
Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın bozulması için devletin istihbarat personelinin devreye girdiğini iddia etti.

Karar Gazetesi'ndenAhmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, ittifakın bozulmak istendiğini belirterek, Taşgetiren'in sorduğu çanak soruya, devleti suçlayan bir cevapla karşılık verdi.

Kendisini ziyaret eden Karar yazarlarından Elif Çakır'ın, "Millet ittifakı önümüzdeki dört yıl yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar devam edecek mi? Bir risk var gibi gözüküyor." sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kendi koltuğunu korumak için belli arayışlar içinde biz farkındayız. Millet İttifakı’nı bir şekilde parçalamak kendi geleceğini koltuğunu güvence altına almak çerçevesinde hareket ediyor. O çerçevede bazı kurumları harekete geçirmiş durumda biz bunu biliyoruz." dedi.

Ahmet Taşgetiren'in, "İstihbarat mı?" diye sorduğu Kılıçdaroğlu, "Evet yani o kurumdan belli kişiler bu ittifakı nasıl bozabiliriz bunun arayışı içindeler. Görevlendirilen isimler var. Biz o isimleri de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu

Kılıçdaroğlu daha önce de bu konuda iddialarda bulunmuş, "İstihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareket" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Ahmet Taşgetiren
  3. elif çakır
  4. yıldıray uğur

YORUM YAZ

  • aliali14 dk önce
    Ahmet taşgetiren bi zamanlar saman tv nin yorumcusu değil mi idi?İmamoğlu da spor yorumcusu mu idi. nasıl aynı yerde buluştular.ilginç değil mi?değil..
  • savaşsavaş15 dk önce
    küfürle savaştalarmış. önce bi müslüman olun lan. "15 asır öncesinin hükümleriyle islam yaşanmaz diyen mürteddir." "faiz dünya gerçeğidir" diyen. kafirlere dostum de sonra savştayız. siz Allahla savaştasınız küfürle değil. bakara sursi 279
  • KuzeyliKuzeyli27 dk önce
    Bu zaman da suan ulke hangi durumda kimlerle savasiyoz ve bu adam neler konusuyo. Artik lutfen anlayalim bu (zaaartin) pardon bu zaatin Turkiye diye bir derdi yok. Bu sadece icerde karisiklik pesinde olan bi varlik. Yahu birlik zamani suan BIRLIK ama bunun birlik olduklari ap acik ortada bu keMal dan dogru bir soz beklemek zaten anlamsiz
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET27 dk önce
    Senin tavrın PKK seviciliği bozuyor ittifakı tahammül sınırlarını aştın da ondan.
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET27 dk önce
    Senin tavrın PKK seviciliği bozuyor ittifakı tahammül sınırlarını aştın da ondan.
  • İs-hakİs-hak43 dk önce
    Vah zavallı sen sittin sene Erdoğan'ın eline su dökemezsin,seninde problemin bu aczini bilmiyorsun Erdoğan'ı dünya tanıdı tek sen tanımadın
  • Tata TongaTata Tonga47 dk önce
    sorular verilip verilen sorulara vole vuranlar malum...
  • Hasanali koseHasanali kose48 dk önce
    Allahim bunun gibin zintiklari sana hevale ediyoruz bildigin gibin yap
  • BARIŞ PINARIBARIŞ PINARI58 dk önce
    Ulan sen ve itifak yaptıklarınız mal mı da mit' in sözlerine kanıp ittifak değiştirsinler. Demekki ittifakınızda var bir ke-Mal lık.
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu1 sa önce
    taskesenmisin tasgetirenmi nesin Reis karşıtı kim olursa olsun çok seviyorsun sana hemşerim demekten haya ediyorum bu Reis karşıtlığı nereden geliyor bir zaman; lar orada yazar din kuyruk acin bundanmi
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    CEVAP VERMEYE DEĞMEZ.BU ÜLKEYE EN BÜYÜK ZARARI VERDİĞİNİ KENDİDE BİLİYOR O MASADA OTURANLARDA ZATEN DAĞILMIŞ OLAN KENDİSİ İTTİFAKLARINA GEREK YOK DEVLETİN HER ZAMAN VAR OLMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ KURUMUNA LEKE SÜRÜYOR BİR SİYASİ HIRS UĞRUNA SAHİ KAÇAN FETÖCÜLER BUNA TELEFON TAPELERİNİ VERMİŞTİ ELİMDE DİYE DEMEÇLER VERİYORDU İŞTE TAM FIRSATI REİSE DÜŞMANLIK DEĞİLMİ FIRSAT DÜŞMÜŞKEN ELİNDEKİ BİLGİLERİ VERSENE EĞER VAR VE SAMİMİYSEN DAHA NE DURUYORSUN İŞTE BU YALANLARIN VE BOŞ İŞLERİN SENİ VE PARTİNİ İKTİDARA TAŞIMAYACAĞINI İYİ BİLİYORSUN ŞUNUDA UNUTMAYIN YAPILAN ANKETLERDE PATİNİZİN OYU 24/25 ÇIKYOR SİZİN KENDİ GÜVENİRLĞİNİZ ANKETİNDE 10 /15 ARSI ÇIKIYOR EVET BİR ANKARA İSTANBUL BEL BAŞK SEÇİMİN ALDINIZ UNUTMAYIN YEREL SEÇİMLE GENEL SEÇİM ARASINDA ÇOOOOK FARK VAR BU MİLLET AKPARTİ VE REİSDEN UMUDUNU YİTİRMİŞ DEĞİL SİZLER VE AKIL HOCALARINIZ CUMHUR İTTİFAKININ OYUNU YÜZDE ELLİNİN ALTINA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜANDA ERKEN SEÇİMİ ZORLAMAYA BAŞLARLAR DEVLETİN KURUMUNU SUÇLAMAYA BAŞLAMANIZ GÖSTERİYORKİ BİZ BU GELECEK SEÇİMİ KAYBEDECEĞİZ İTTİFAK FALAN ORTADA KALMAYACAK BU BAHANEYE SARILMAYA şimdiden başladınızsa geçmiş olsun sizlere.
  • AaaaaAaaaa1 sa önce
    Doğru.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı1 sa önce
    Daeş kurgu saldırısında, Kobaniyi gidip kurtaralım diyen hain istihbarata iftira atıyor...Kobaniyi kurtarsana yalancı iblis soyu...
  • Üç hilalÜç hilal1 sa önce
    Pkk nın pyd nın hamileri klasik amerikan ve fetoculer .utanmaz arlanmazlar
  • VakiVaki1 sa önce
    Tasgetirenin başkanına bak. Başkana bak, tasgetirenin kim oldugunu anla.. Biz küfürle savastayiz tasgetiren ile kilicyaroglu millet ittifakinda. Acaba tasgetiren niye sormuyor baskanina pkk lilarla niye toplantı yaptınız? Tasgetiren niye sormiyor Türkiye guvenilir liman değil ve Türkiye'ye yatırım yapmayın sözlerini niye söylediğine,

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