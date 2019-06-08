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Kılıçdaroğlu yine bir terör yandaşına kucak açtı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak terör örgütü propagandası yapan Ayşe Çelik ile görüştü.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
Kılıçdaroğlu yine bir terör yandaşına kucak açtı!

Kandil’in partisi HDP ile kolkola seçimlere giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile arasına net bir mesafe koyamıyor. Daha önce PKK’lı ve DHKP-C’li teröristleri hastane ziyaret ettiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu Hendek olayları sırasında da Diyarbakır’da teröristlerden ‘Arkadaş’ olarak bahsetmişti.

PKK sempatizanını bağrına bastı!

“Başkan Apo’nun heykelini dikicez” diyerek terör örgütü elebaşını ‘kutsayan’ Selahattin Demirtaş’a övgüler düzen Kılıçdaroğlu şimdi de terör örgütü propagandası yapan sözde öğretmen Ayşe Çelik’i bağrına bastı.

Kılıçdaroğlu, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan ve devleti alenen katliam yapmakla suçlayan sözde öğretmen Ayşe Çelik'i kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi. Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.

Çiçek de gönderdi

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz anneler gününde de Ayşe Çelik’e çiçek göndermiş, gönderdiği çiçekte de “Anneler Günü’nüzü kutluyor, Deran’ın gözlerinden öpüyorum” mesajına yer vermişti.

PKK sempatizanı olan Çelik, terör örgütü propragandası yapmak suçundan mahkum edilmiş ancak daha sonra tahliyesine karar verilmişti.

Şehit öğretmenleri ağzına dahi almıyor!

Aybüke öğretmen gibi PKK tarafından şehit edilen eğitim neferlerini ağzına dahi almayan Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü sempatizanı olan sözde bir öğretmene bu denli arka çıkması büyük tepki çekti.

Batman Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler, gasp ettikleri taksiyle belediye başkanın otomobilini taramış, arkada bulunan minibüsteki 8 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı karne günü şehit etmişlerdi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Ayşe Çelik
  5. CHP
  6. PKK

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