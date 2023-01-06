Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında fıkra gibi diyalog: Durma işi nasıl oluyor?

İstanbul'da "Dudullu-Bostancı Metro Hattı"nın açılışına katılan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında fıkra gibi bir diyalog yaşandı. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metroya çok şaşırırken İmamoğlu'na nasıl durduğunu sordu. Meral Akşener ise "Aynı Paris'teki gibi ha" diyerek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ilk defa görmüş gibi dile getirdi.