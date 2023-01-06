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Siyaset Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında fıkra gibi diyalog: Durma işi nasıl oluyor?
Siyaset

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında fıkra gibi diyalog: Durma işi nasıl oluyor?

İstanbul'da "Dudullu-Bostancı Metro Hattı"nın açılışına katılan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında fıkra gibi bir diyalog yaşandı. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metroya çok şaşırırken İmamoğlu'na nasıl durduğunu sordu. Meral Akşener ise "Aynı Paris'teki gibi ha" diyerek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ilk defa görmüş gibi dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:04:00 - 2023-01-06 21:04:29

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katıldı.

Tören sonrası metroyu test eden Kılıçdaroğlu, otomatik sürüşe şaşırırken "Durma işi nasıl oluyor?" diye sordu.

Akşener: Paris'teki gibi ha

Meral Akşener de Türkiye'de yıllardır var olan sistemi Paris'e benzeterek "Aynı Paris'teki gibi ha" dedi.

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