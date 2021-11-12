Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ter basacak! Başak Demirtaş’tan 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm' çıkışı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak ortakları CHP ve İyi Parti'de hemen her gün farklı açıklamalar geliyor.

CHP'de yetkili isimler; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklarken Kılıçdaroğlu, cesaret edip bu iddiaları net bir dille ne yalanladı ne de doğruladı.

İyi Parti'de ise Meral Akşener, "cumhurbaşkanı adayıyım" diyemediği için olmayan makama talip oldu. Akşener, "ben başbakan olacağım" diyerek meydanlarda dolanırken, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan ise ilginç bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı "cumhurbaşkanı" ilan etti.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, “Az önce cezaevinde “cumhurbaşkanımız" ile görüştüm. Çok moralliydi, herkese selam söyledi. Bizim cumhurbaşkanımızın Ne yüzünde kibir var, Ne de gözlerinde kin. "Geçecek bugünler" dedi. "Her yere umut tohumları ekin." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’na rest mi çekildi?

Başak Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanı’ çıkışı ile Millet İttifakına rest çektiği öne sürülürken, HDP’nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma tehdidi şeklinde yorumlandı.