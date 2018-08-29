Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı konuşmada FETÖ'den içeride olan Nazlı Ilıcak, Eren Erdem ve Ahmet Altan'a sahip çıkarken devletin sırlarını ifşa eden Enis Berberoğlu'nu da unutmadı.

ORTAK ÖZELLİKLERİ: VATANA İHANET!

Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı bu isimlerin ortak özellikleri vatan ihanet suçundan yargılanmaları ve hüküm giymiş olmaları.