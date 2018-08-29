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Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik verilerle ilgili yaptığı konuşmada vatana ihanet suçundan tutuklu bulunan birçok isme sahip çıktı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:04
Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı konuşmada FETÖ'den içeride olan Nazlı Ilıcak, Eren Erdem ve Ahmet Altan'a sahip çıkarken devletin sırlarını ifşa eden Enis Berberoğlu'nu da unutmadı.

ORTAK ÖZELLİKLERİ: VATANA İHANET!

Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı bu isimlerin ortak özellikleri vatan ihanet suçundan yargılanmaları ve hüküm giymiş olmaları.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:04
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul26 dk önce
    Bunu da içeri tıkmak zor mu? Bol keseden atıp tutsun kodeste.
  • MehmetMehmet29 dk önce
    Bir soru : Vatan hainini savunana ne denir?
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