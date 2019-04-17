Kılıçdaroğlu TV'den izledi! İşte ilk açıklamaları
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından konuştu. Kılıçdaroğlu, "Çok mutluyum ve huzurluyum" dedi.17 Nisan 2019 Çarşamba 18:00
AK Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na yaptığı "mazbata verilmesin" başvurusu reddedildi. Bu gelişme üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giden Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata törenini televizyondan seyreden CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Bu başarı birlikte yaşamak isteyenlerin, gecesini gündüzüne katan partililierimizin başaırısıdır. Herkese teşekkürler.
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