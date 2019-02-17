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Kılıçdaroğlu: "Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız"

Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arası ilişkiyi güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız” derken, yerel seçimlerle ilgili de, “Bizi eleştiriyorlar, ‘İttifak yaptınız’ diye.

17 Şubat 2019 Pazar 14:29
Kılıçdaroğlu: "Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız"

Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arası ilişkiyi güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız” derken, yerel seçimlerle ilgili de, “Bizi eleştiriyorlar, ‘İttifak yaptınız’ diye. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir’deki belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Halkapınar Spor Salonunda düzenlenen toplantıya; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, parti yöneticileri, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.



“Türkiye’ye bahar ve barış gelmeli”


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili olduğunu hatırlatarak, “İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için bütün İzmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, Türkiye’nin gözbebeği olan, demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi olan 8 bin 500 yıllık tarihi bağrında taşıyan bir kent. İzmir milletvekili olarak gurur duyuyorum. Ünlü edebiyatçı Victor Hugo, ‘İzmir prensestir. Mutlu ilkbaharlar onun çağrısına cevap verir’ der. Biz ‘martın sonu bahardır’ derken Hugo’nun dediğini tekrarlamış oluyoruz. Bahar sadece İzmir’e değil bütün Türkiye’ye gelmeli. Bütün Türkiye’de insanlar mutlu olmalı, huzur için de yaşamalı. Türkiye’ye bahar ve barış gelmeli” diye konuştu.



“Kocaoğlu’nu alkışlayalım”


Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:


“İzmir’e büyük hizmetler yapıldı. O hizmetleri yapan Aziz Kocaoğlu yanımızda. Lütfen hepiniz ayağa kalkarak onu alkışlayalım. 397 yıl hapisle yargılandı ama diz çökmedi ve boyun eğmedi. Baskılara rağmen İzmir’e hizmet etti. Hayatını İzmir ve İzmirlilere adadı. Hiçbir belediye başkanının yapamadığı projelerin altına imza attı. İstanbul ve Ankara’da iktidarın desteğine rağmen yapamadığı metroyu tek başına inatla ve kararlılıkla yaşama geçirdi. Aziz Kocaoğlu sadece bir belediye başkanı değil aynı zamanda inançlı ve kararlı bir mücadele insandır. Hepimizin ona teşekkür borcu vardır. 12 maddelik bir belge hazırladık yerel yönetimlerle ilgili. 12 madde, Kocaoğlu’nun hayata geçirdiği maddelerdi. Pek çok örnek İzmir’den alınmıştır. İzmir’i ve İzmirlileri önemsiyoruz. Tüm Türkiye’ye örnek olmuşlardır. İzmir’e ’demokrasi kalesi’ derken, ‘sevginin, hoşgörünün kalesi’ derken köklerini 8 bin 500 tarihten alan kültür oluşturuyor. Dünya için örnek bit kültür. İzmir Milli Kurtuluş Savaşının en önemli kentlerinden biridir. Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkede kurşundan söz edilecekse Hasan Tahsin’in kurşunundan söz edeceksin.”



“Kentsel dönüşüm”


“Gazi Mustafa Kemal İzmir iktisat Kongresinde ‘halkın sesi Hak’kın sesidir’ der. Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Halkın sesine kulak vermek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye gündeminde kentsel dönüşüm var. İstanbul, Ankara’ya bakın tam bir beceriksizlik. Kentsel dönüşümle insanları varoşlara sürdüler. İnsanların oturdukları gecekonduda kira ödeyecek para da kalmadı, herkes dışarıda. Üsküdar’da Pendik’te pek çok insanlık dramı yaşanıyor. Aynı şeyi İzmir’de de yaptılar. Kocaoğlu hayata geçirdi. Kentsel dönüşümle ev sahibi olacaklara ‘sizin garantiniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak’ dediler. Aynı süreci adayımız yürütecek. Bizler aldığımız mirası daha ileriye taşıyacağız” dedi.



Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız”


Dünya Bankasının Londra’da düzenlediği toplantıdaki Bağımsız Kentsel Konferansında İzmir Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarımda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığını örnek alınacak model diye dünyaya gösterdiler. ‘Tanzim’ diyorlar şimdi. Onlar 1970’lerde kaldı. 2019’dayız. 2019’da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Tarımda büyümeyi nasıl yapmak istiyorsanız, kırsal kesimle kent arası ilişkiyi güzel yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu’ndan ders alacaksınız. O size bütün ayrıntıları anlatacak. Son 10 yılda üretici kooperatiflerin üye artışı yüzde 160. Çalışanların sayısı yüzde 616. 2007-2006 arası ciro yüzde 658. 2017’den bu yana üreticiye aktarılan para 825 milyon lira. Türkiye’de tarım gelişirken İzmir’de tarımın büyümesi yılda yüzde 7,5. Demek ki sözle gemi yürümüyor. Aklınızı kullanacaksınız. Kırsaldan İzmir’e göç gelmiyor ama İzmir’den kırsala gelir aktarılıyor. Örnek alınması gereken kent İzmir.”



AK Parti ve MHP’li işçilerden oy istedi


Bütün CHP’li belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak’tan itibaren 2 bin 200 lira olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “AK Parti, MHP’li belediyelerde çalışan işçi kardeşlerim; sen 2 bin 20 lira değil 2 bin 200 lira almak ve iş güvencesi istiyorsan seçimlerde endişeye kapılmadan CHP’li adaylara oy vereceksin kardeşim. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin. Bize ‘yapamazsınız’ diyorlar. Asgari 2 bin 200 lira. Sen de en az 2 bin 200 almak istiyorsan, ocaktan nisana aradaki farkı da almak istiyorsan oyunu vereceksin kardeşim” ifadelerini kullandı.



“Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz”


Tanzim satışları hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, “Tanzim satışlarında kuyruğa sokuyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi 35 bin konuta belli aralıklarla patatesi, soğanı belli kilolarda haneye teslime ediyor. Kuyruğa sokmuyor. Tıpkı her hafta sütü teslim ettiği gibi. Baktılar İzmir’den istedikleri gibi kişi çıkmıyor. İzmir’de de söz sahibi olmak istiyorlar. Ne yaptılar, ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanı ile devasa İzmir yönetilir mi? İzmir’i yönetecek kişinin İzmir kültürüne sahip olması, İzmirli olması lazım. Kültür ve tarihi dokusuna sahip çıkması lazım. Bizi eleştiriyorlar, ‘İttifak yaptınız’ diye. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. AK Parti’li kardeşlerime sesleniyorum; geleceksin kardeşim CHP’ye oy vereceksin. Türkiye’yi bu sefaletten el birliği ile kurtaracağız" dedi.



CHP’ye geçti


Kılıçdaroğlu daha sonra kürsüye çıkan belediye başkan adaylarını tanıttı, ardından partisinden istifa ederek CHP’ye geçen 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı İsmail Sarı’ya parti rozetini taktı.



“İzmir’de 30 artı 1 ile tulum çıkaracağız”


Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de şunları söyledi: “Adaylarımıza sadece ‘CHP adayları’ demiyoruz, ‘İzmir’in belediye başkan adayları’ diyoruz. Çünkü İzmir’in yetiştirdiği, ekmeğini İzmir’de kazanan, İzmir’in sokaklarını karış karış bilenlerle karşınıza çıkıyoruz. İthal edilen kişilerle karşınıza çıkmıyoruz. 1 Nisan sabahı İzmir’den Türkiye’ye umut olmak için yola çıktık. İzmir’de CHP’li belediyeler olarak kendimizle yarışıyoruz. Bir hizmet yarışındayız. Belediyecilik anlayışımız insan odaklıdır.”


31 Mart’ta nöbet değişimi olacağını, farklı düşünceleri zenginlik olarak gördüklerini kaydeden Yücel, “Ancak adaylar açıklandıktan sonra bütün tartışmalar biter, adaylarımızın etrafında kenetleniriz. Ayrıştırma, kutuplaştırma bizden uzak olur” dedi.


Yücel ayrıca seçimlerle ilgili, “İzmir’de 30 artı 1 ile tulum çıkaracağız. Bunun sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.



“Martın Sonu Bahar”


Öte yandan, törenin düzenlendiği salona parti bayrakları ve Türk bayrakları asıldı. Salona kurulan ekranda slayt gösterileri ile birlikte “Derman Belediyeciliği” ve “Martın Sonu Bahar” yazıları yer aldı. Aday tanıtım töreninin ardından Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Sahil Bulvarında yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine katılmak üzere salondan ayrıldı.



İşte CHP’nin İzmir’deki adayları


İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tunç Soyer


Aliağa: Özcan Durmaz


Balçova: Mehmet Ali Çalkaya (Mevcut belediye başkanı)


Bayındır: Ufuk Sesli (Mevcut belediye başkanı)


Bergama: İdris Yavuzyılmaz


Bayraklı: Serdar Sandal


Buca: Suat Nezir


Bornova: Mustafa İduğ


Beydağ: Feridun Yılmazlar


Çeşme: Ekrem Oran


Çiğli: Utku Gümrükçü


Dikili: Adil Kırgöz


Foça: Fatih Gürbüz


Gaziemir: Halil Arda


Güzelbahçe: Mustafa İnce (Mevcut belediye başkanı)


Menemen: Serdar Aksoy


Menderes: Mustafa Kayalar


Konak: Abdül Batur


Seferihisar: İsmail Yetişkin


Karşıyaka: Cemil Tugay


Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Mevcut belediye başkanı)


Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan


Kınık: Ahmet Özkan


Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı


Narlıdere: Ali Engin


Ödemiş: Mehmet Eriş


Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel


Torbalı: İsmail Uygur


Urla: Burak Oğuz


Tire’de İYİ Parti’li Atakan Duran, Kiraz’da da yine İYİ Parti’nin adayı olan Mehmet Emin Avşar desteklenecek.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:29
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