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Spor

Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-07-12 20:06:45 -
Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u tebrik etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'u kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor camiasını yürekten kutluyor, şampiyonluk coşkusu yaşayan Hataylıları sevgiyle selamlıyorum. Gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum."



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