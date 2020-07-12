Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u tebrik etti
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'u kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor camiasını yürekten kutluyor, şampiyonluk coşkusu yaşayan Hataylıları sevgiyle selamlıyorum. Gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum."