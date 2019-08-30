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Kılıçdaroğlu sufleyi verdi, HDP, AB'ye koştu!

HDP, kayyım atamalarına ‘Endişeliyiz’ açıklaması yapan AB Türk Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ve İsviçre ile Norveç büyükelçilik temsilcileriyle bir araya geldi. Kandil'in partisine bu öneriyi yol arkadaşları CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun verdiği ortaya çıktı.

30 Ağustos 2019 Cuma 06:59
Kılıçdaroğlu sufleyi verdi, HDP, AB'ye koştu!

İçişleri Bakanlığı’nın teröre destek veren Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyım atamasının ardından sokak eylemlerine soyunan HDP, ardından da siyasi parti ve STK’ların kapısını çaldı. Görevden alınan HDP’lilerin son durağı, kayyım atamalarına ‘Endişeliyiz’ açıklaması yapan AB oldu.

Takip edeceklermiş

Mardin’den Ahmet Türk, Van’dan Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır’dan Selçuk Mızraklı, AB Türk Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçilik temsilcileriyle görüştü. İki saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmede terör suçu nedeniyle görevden alınan HDP’lilerin AB büyükelçilerine, eylemlere devam edeceklerini ve AİHM’e gideceklerini ilettikleri, diplomatların da sürece ilişkin kaygılarını aktardıkları öğrenildi. HDP’den yapılan açıklamada “AB Delegasyonu, süreci yakından takip ettiklerini ve takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi” denildi.

Soruşturmalara kör

AB delegasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise söz konusu isimler hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verilmemesi dikkat çekti. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “AB Büyükelçileri görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi.”

Sufle CHP’den!

Kayyım atamalarının ardından 31 Mart’taki en büyük destekçisi CHP’ye koşan HDP heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu’nun HDP’li heyete, sürecin yabancı misyonlarla görüşülerek uluslararası alana taşınması önerisinde bulunduğu öğrenildi. Sık sık Türkiye’yi yabancı ülkelere şikayet eden CHP’den sufle alan HDP, görüşmeden iki gün sonra büyükelçilik temsilcileriyle bir araya geldi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 06:58
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. hdp
  6. kayyum
  7. CHP

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