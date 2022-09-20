  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kılıçdaroğlu sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Ümit Özdağ şok olacak
Medya

Kılıçdaroğlu sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Ümit Özdağ şok olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ’ın “Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar” sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:32:00 -
Kılıçdaroğlu sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Ümit Özdağ şok olacak

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ’ın “Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar” sözlerine tepki gösterdi.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"CNN Türk’te tepkimi ortaya koydum lakin yazmasam içimde kalırdı. Ümit Özdağ’ın, “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” şeklindeki sözlerini çok tehlikeli buluyorum. “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” demek, ne demek? Demokratik bir yarış sonucunda kim seçilirse başımızın üstünde yeri var. Bunu söylemek başta demokrasiye inançsızlık demektir. Bunu söylemek başta milli iradeye saygısızlık demektir. Eğer Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu seçilirse biz iç savaş çıkaracağız diyorsa o siyasetin ilgi alanından çıkıyor.

İç savaş yaşayan ülkelerin hali ortada. Irak mı adam oldu? Suriye mi? Balkanlar mı? Tehlikeli sularda yüzüyor Ümit Özdağ. Tehlikeli çıkışlar yapıyor. Hepsini anlayabilirim lakin iç savaş çıkar ne demek?"

 

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

m.n.

Milli ırkçı faşistimiz çok akıllı ya, güya Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vaz geçirecek ve illa Mansur Yavaş'ı aday yaptırıp CB olmasını sağlayacak. Bir ırkçının aklından ne olur ki?

Bal

"Demokratik bir yarış sonucunda kim seçilirse başımızın üstünde yeri var." Bunu o zaman hep birlikte Allah izin verirse göreceğiz. Ak pirinç kara pirinç o zaman ortaya çıkacak. Evlatlarımızı kurşuna tutanların yanında şerefsizce saf tutanlar mı, içinde iffet, namus, ahlak, Allah korkusu kelimeleri değer teşkil edenler mi seçilecek göreceğiz inşaallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23