Kılıçdaroğlu sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Ümit Özdağ şok olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Zafer Partisi'nin ırkçı genel başkanı Ümit Özdağ’ın “Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar” sözlerine tepki gösterdi.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"CNN Türk’te tepkimi ortaya koydum lakin yazmasam içimde kalırdı. Ümit Özdağ’ın, “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” şeklindeki sözlerini çok tehlikeli buluyorum. “Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar” demek, ne demek? Demokratik bir yarış sonucunda kim seçilirse başımızın üstünde yeri var. Bunu söylemek başta demokrasiye inançsızlık demektir. Bunu söylemek başta milli iradeye saygısızlık demektir. Eğer Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu seçilirse biz iç savaş çıkaracağız diyorsa o siyasetin ilgi alanından çıkıyor.

İç savaş yaşayan ülkelerin hali ortada. Irak mı adam oldu? Suriye mi? Balkanlar mı? Tehlikeli sularda yüzüyor Ümit Özdağ. Tehlikeli çıkışlar yapıyor. Hepsini anlayabilirim lakin iç savaş çıkar ne demek?"