Kılıçdaroğlu sinyali vermişti... Abdullah Gül’ün adaylığı için Fehmi Koru devreye girdi!

Peş peşe birçok seçim atlatan Türkiye, 2023’e kadar istikrarlı kalkınma politikalarıyla ilgilenecekti. Muhalefetin ısrarla erken seçimi gündemde tutmasıyla birlikte, olası bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde kimin aday olacağı da konuşulmaya başlandı. Erken seçimde veya 2023 senesinde yapılacak olan seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istediğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Gül’ün sağ kesimde de hiçbir kredisinin kalmadığını bilen muhalefet sert tepki gösterdi.

Bu tepkilerin ardından, Gül’ün yakın arkadaşı Fehmi Koru devreye girdi. Bugün internet sitesinde bir yazı kaleme alan Koru, Abdullah Gül’ün aday olması gerektiğini söyleyerek sözde gerekçelerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Gül’ün adaylığından neden korkuyorlar?” şeklindeki sözünü hatırlatan Fehmi Koru, Gül’den gerçekten korkulması gerektiğini savunarak güldürdü.

Koru, Gül’ün ‘Cumhurbaşkanı’ sıfatını taşıdığı süre içerisinde ‘herkesin cumhurbaşkanı’ olma hassasiyetine riayet ettiğini, duruşu ve yönlendirmeleriyle o sıfatı hak ettiğini de söyledi.

Parlamenter sistem isteyenlere göz kırptı

Gül’ün AK Parti’nin kurucularından olduğunu ve ilk başbakan oldğunu belirten Koru, “Cumhurbaşkanı seçildikten sonra parti kimliğini bir tarafa bırakmayı bilmiş ve konumunu tartışmalardan mümkün olduğu kadar uzak tutmuştu Abdullah Gül” dedi.

Aynı zamanda Koru, gerici muhalefetin sürekli gündemde tuttuğu parlamenter sisteme dönme fikrine de göz kırparak, “Parlamenter sistemin ideale yakın cumhurbaşkanı profilini çizdiği rahatlıkla söylenebilir.” diye yazdı.

Koru, cumhurbaşkanlığı sırasında Abdullah Gül’ü hem birçok siyasinin hem de “siyaset rozeti takmayan” çok sayıda insanların övdüğünü de savundu.

“Cevabı işte bu”

Fehmi Koru şunları yazdı:

“Kılıçdaroğlu’nun ‘Neden bu kadar korkuyorlar?’ sorusunun altında yatan gerçeği gözlerden saklamak için kalemlerini sivriltenlerin akıllara gelmesini hiç istemedikleri soru ve cevabı işte budur.”