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Siyaset Kılıçdaroğlu sinyal vermişti... FETÖ'den CHP'ye yeni seçim şartları
Siyaset

Kılıçdaroğlu sinyal vermişti... FETÖ'den CHP'ye yeni seçim şartları

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret alan FETÖ'cü hainler, CHP'ye yeni şartlar sundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 15:54:00 - 2021-09-10 15:55:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, FETÖ'cülere hitaben yaptığı, "Sözüm söz, bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." açıklamasına FETÖ'cü Hüseyin Kara'dan yanıt geldi. FETÖ'cü Kara, seçimde destek için CHP'ye yeni şartlar sundu.

Firari FETÖ'cü Hüseyin Kara, katıldığı bir video yayınında pervasız açıklamalar yaptı. Gazeteci Nedim Şener, FETÖ'cü Kara'nın bu açıklamalarını sosyal medya hesabından duyurdu.

FETÖ'cüden pervasız ifadeler

Videoda FETÖ'cü Kara'nın "Yeni şartlarımız şudur: Yaşadığımız mağduriyetlerin hepsinin geri alınması. Gasp ettikleri her şeyi, işten attıkları bütün arkadaşlarımızı ve kapattıkları bütün müesseleri hizmete iade etmedikleri müddetçe hoca efendi hiçbir sulha yanaşmaz" ifadelerini kullandığı yer aldı.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirerek "Kemal Kılıçdaroğlu'nun; soruları çalarak devlete sızan ve 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen FETÖ'cüleri işe iade sözü FETÖ'cülere yetmemiş!!! El konulan şirketleri de istiyorlar. Yoksa FETÖ elebaşı sulha yanaşmıyormuş. Ha gayret onun sözünü de versin" ifadelerini kullandı.

"Baykar Savunma"yı hedef alanları deşifre etti

Nedim Şener sosyal medya hesabından FETÖ'cülerin hedef aldığı çok kritik bir konuya da dikkati çekti.

Şener, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) teknolojisini önlemek için ortak hareket edenleri deşifre etti. Yeminli Türkiye düşmanı ABD'li John Bolton, FETÖ'cü Süleyman Özeren ve CHP'li Aykut Erdemir'in de kurucuları olduğu Turkish Project vakfı ile Ermeni lobisi ve terör örgütü PKK/YPG'nin, yayın organlarıyla Baykar Savunma'yı hedef aldığını yazdı.

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